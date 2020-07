Duplantis: ”Jag visste inte att jag skulle upp på scen!”

Victoriastipendiet är ett pris som sedan 1979 årligen delas ut till en svensk idrottare på kronprinsessans födelsedag den 14 juli under Victoriakonserten. I år är det 20-årige Armand ”Mondo” Duplantis tur att ta emot priset och han är den förste friidrottaren som tilldelats Victoriastipendiet sedan Susanna Kallur 2008.

Klipp: ”Jag tror det kommer bli en speciell kväll”



"Jag tror det kommer bli en speciell kväll"



– Det är en stor ära. Jag kunde nog inte riktigt föreställa mig själv att vara i en situation som den här. Om du skulle ha frågat mig för några år sedan förväntade jag mig göra väldigt bra ifrån mig, men jag visste inte riktigt hur bra, säger Armand Duplantis till SVT Sport och fortsätter.

– Och att vara här och ta emot det från Kronprinsessan Victoria är fortfarande svårt att förstå, och jag tror det kommer bli en väldigt speciell kväll.

Det är under Victoriakonserten, som sänds i kväll klockan 21 på SVT1, som ”Mondo” inför TV-publiken och några få utvalda gäster, tar emot priset.

– Jag visste inte att jag skulle upp på scen! Jag visste inte det förrän nu.

– Men jag försöker go with the flow.

”Varit ett galet år”

I början av året satte den svenske stavhoppsstjärnan inte bara ett världsrekord utan två – sedan efter förändrades allt.

– Det har varit ett sådant galet år. Två veckor efter världsrekorden är nästan allt stängt, jag visste knappt om det skulle bli någon säsong. Det här året har minst sagt varit en berg-och dalbana.

På grund av coronapandemin har Duplantis inte haft möjlighet att träna och tävla på samma sätt. Men han berättar att formen börjar ta sig igen.

– Jag har inte samma känsla med staven just nu, det är något man förlora väldigt snabbt. Vi hade ju ett uppehåll från mars till juni då allt var stängt. Men formen är helt okej just nu och jag börjar känna mer mig mer och bekväm för varje dag.

Under tisdagskvällen kommer Armand Duplantis ta emot Victoriastipendiet och inte nog med det, ”Mondo” kommer även sitta som gäst tillsammans med några av de svenska kungligheterna.

Är du nervös?

– Jag kommer förmodligen bli nervös när det närmar sig, så lite för att vara helt ärlig.

