Vid klockan 09-tiden under tisdagsmorgonen gästade 24-årige "Mondo" tv-sändande Max studio i Paris. Omkring elva timmar efter att ha tagit karriärens andra OS-guld och förbättrat sitt eget världsrekord i stavhopp till 6,25 meter på Stade de France i Paris inför omkring 80 000 åskådare i publiken.

Duplantis såg trött ut efter en festnatt med bland andra simstjärnan Sarah Sjöström, OS-guldmedaljör på 50 och 100 fritt tidigare under OS. Duplantis, som får sitt OS-guld först under tisdagskvällen, lånade en av hennes medaljer under firandet.

– Det gjorde jag. Det var bra för bilderna, säger Duplantis med glansiga ögon till Max och fortsätter:

– Jag hade typ alla mina närmaste polare här på plats. Min familj var här också. Festade hårt, kanske lite för hårt för den här tidiga morgonen. Men hur kul som helst.

I studion fick han för första gången se tv-bilderna från sitt rekordhopp.

– Det är som en dröm, det är svårt att förstå att det är verkligt, säger han.