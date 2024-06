Erik Erlandssons finalplats får tituleras som en av de mer överraskande och imponerande prestationerna i den svenska EM-truppen än så länge.

20-åringen från IFK Lund kom till EM med den 25:e bästa tiden, och såg ut att vara klar för final.

”Är lite chockad”

Detta efter att ha slutat på exakt samma tid (20,52) som tjecken Tomas Nemejc och på storbildsskärmen och EM:s hemsida stod det att han tagit den allra sista finalplatsen.

– Är det final? Oh my... Yes!, utbrast han när han fick finalbeskedet av SVT Sport.

– Det var jag och en till som hade exakt samma tid, så vi visste inte vad som hände. Skitkul, verkligen, sade han senare, uppenbart överraskad – och väldigt glad.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är lite chockad, faktiskt. Jag kom hit och trodde knappt att jag skulle komma till semi, så det är skitkul.

Blev borttagen

Bara Johan Wissman (20,30) och Henrik Larsson (20,44) har sprungit snabbare i den svenska friidrottshistorien.

Men några minuter senare var q:et, som markerade hans finalplats, borttaget på EM:s hemsida.

”Fick bli riktigt arg”

Då lämnade Sverige in en protest, och förbundskapten Kajsa Bergqvist kom efter ett besök i juryrummet ut med ett leende på läpparna.

– Det blir nio löpare i finalen, säger hon till SVT Sport.

– Det kändes ju fullkomligt givet, det är därför man ha nio banor i finalen i ett mästerskap, så att om det är samma tusendel ska båda gå vidare.

Final i morgon

Bergqvist hade därmed större framgång i juryrummet i kväll än i går – då Henrik Larsson missade medalj på 100 meter efter ett stort jurykaos.

– Då fick jag bli riktigt arg i dag också, haha. Men den här gången kan jag gå härifrån med ett leende på läpparna, han är med igen.

Men varför var han borttagen?

– Ingen aning. Det finns ingen rimlig förklaring till det.

Finalen springs i morgon.

