– Under inomhussäsongen vill jag slå världsrekord, och utomhus då vinner vi VM, sade Armand Duplantis i SVT:s Sportspegeln nyligen .

Expertens tankar

– Formatet är ungefär som i Diamond League. Det här är premiumserien under inomhussäsongen. Det tävlas i vissa grenar varje tillfälle och de idrottare som får flest poäng i sin gren vinner totalen. Det här är nu första deltävlingen och det är alltid svårt att veta hur de aktiva kommer in i tävlingen. Sedan har vi ju självskrivna protagonister som ”Mondo”. Där vet vi att det kommer att bli leverans direkt. Om inte annat så visar facit just det, säger Jeng.

– Det är nu säsongen drar igång på allvar och de första tävlingarna blir en slags värdemätare. Idrottarna har en lång träningsperiod bakom sig och nu är det upp till bevis att konvertera träningen till tävling. Är pusselbitarna på plats?

Det är en klassisk hall som galan hålls i, menar Jeng.

– Här har storheter som Lindsey Murray och Sergej Bubka tävlat. Det finns en gedigen lista över världsstjärnor som slagit rekord på den här platsen. En fin och anrik gala, absolut världsklass.