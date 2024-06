Kibii, med nummer ett på bröstet, gick loss vid Karlaplan ett par kilometer före mål och kunde kontrollera sin ledning in mot målet på Stockholms stadion.

Han sneglade bakåt inne på stadion och kunde göra en segergest och få en krans efter 2.14.17 i sin första seger i Stockholm – 13 sekunder före Ngeno.

Ebba Tulu Chala, Keep Up RC, tog hem SM-guldet efter att ha varit sexa i mål på 2.18.43. Archibald Casteel, Spårvägen, tog in mycket på slutet och var strax efter Chala i mål som tvåa i SM på 2.18.50.

En bit före Västerbron och 30 km av loppet gick fem kenyaner loss och det stod klart att segern skulle gå till någon löpare från det afrikanska löparlandet. Alla herrsegrare i maran sedan 2012 har kommit från Kenya eller Etiopien.