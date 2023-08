Hör mer från Stefan Olsson i spelaren ovan.

I torsdags kom beskedet att terrorhotnivån i Sverige höjs från tre till fyra på en femgradig skala eftersom säkerhetsläget i landet anses ha försämrats.

Finnkampen anordnas helgen 2-3 september på Stockholm Stadion.

I nuläget finns ingen tanke på att ställa in evenemanget?

– Tvärtom, vi jobbar stenhårt sista två veckorna och hoppas på välfyllda läktare. Och vi kommer ha ett fortsatt säkerhetsarbete igång så alla känner sig trygga, säger Stefan Olsson när SVT Sport träffar honom under pågående friidrotts-VM.

Enligt Olsson är säkerhetsfrågan redan högt upp på Svenska friidrottsförbundets agenda på grund av två andra situationer det senaste halvåret.

Dels inomhus-EM i Istanbul i mars, där det politiskt spända läget mellan Turkiet och Sverige ledde till att svenska landslagstruppen hade med sig en säkerhetsansvarig och var försiktiga med att bära blågula landslagskläder på stan.

Och dels att miljöaktivister tog sig in på Stockholm Stadion under Diamond League-galan i juli och spärrade av stora delar av upploppet under herrarnas 400 meter häck-final.

– Så vi ha varit på den här bollen ganska länge. Vi har en plan och ett tänk hur vi ska agera, säger Stefan Olsson.