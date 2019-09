Justin Gatlin redo för VM efter skadeoro

Efter att Justin Gatlin för andra gången på en vecka saktat ned i ledning i ett lopp så var det nog många som tvivlade på att sprintern skulle kunna tävla i friidrotts-VM i Doho i slutet på månaden. Under en gala i Zagreb under tisdagen haltade sprintern in i mål efter att ha varit i ledning efter 65 meter.

Men till Reuters ger sprinterns manager, Renaldo Nehemiah, lugnande besked.

– Testerna visade att han fortfarande har 100 procent styrka i benet, skriver Nehemiah i ett mail till nyhetsbyrån.

Den regerande världsmästaren på 100 m väntas återvända till träning under veckan för att vässa formen inför VM.

Senast i söndags vann Gatlin under en gala i Schweiz på tiden 9.97.