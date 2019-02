GUIDE: Nordenkampen i friidrott

Sveriges trupp

Herrar

60 m

Henrik Larsson, IF Göta

Odain Rose, Spårvägens FK



200 m

Dennis Forsman, Ullevi FK

Erik Annerfalk, Ullevi FK



400 m

Carl Bengtström, Örgryte IS

Nick Ekelund-Arenander, Malmö AI



800 m

Benjamin Åberg, Hälle IF



1500 m

Emil Danielsson, Spårvägens FK

Suldan Hassan, Ullevi FK



3000 m

David Nilsson, Högby IF

Simon Sundström, IFK Lidingö



60 m häck

Anton Levin, Malmö AI

Max Hrelja, Malmö AI



Höjdhopp

Adam Chiguer, Spårvägens FK

Simon Wiklund, IK Wilske



Stavhopp

Melker Svärd Jacobsson, Örgryte IS

Carl Sténsson, Hellas FK



Längdhopp

Thobias Nilsson Montler, Malmö AI

Andreas Otterling, IFK Lidingö



Tresteg

Jesper Hellström, Hässelby SK

Erik Ehrlin, Hammarby IF



Kula

Wictor Petersson, Malmö AI

Gabriel Heen, Hässelby SK

Damer

60 m

Irene Ekelund, Spårvägens FK

Elin Östlund, KFUM Örebro



200 m

Lisa Lilja, Ullevi FK

Daniella Busk, Malmö AI



400 m

Matilda Hellqvist, Ullevi FK

Elise Malmberg, Hässleholms AIS



800 m

Hanna Hermansson, Turebergs FK



1500 m

Lisa Havell, Spårvägens FK



3000 m

Linn Söderholm, Sävedalens AIK

Samrawit Mengsteab, Hälle IF



60 m häck

Tilde Johansson, Falkenbergs IK

Khaddi Sagnia, Ullevi FK



Höjdhopp

Erika Kinsey, Trångsvikens IF

Maja Nilsson, Örgryte IS



Stavhopp

Michaela Meijer, Örgryte IS

Hanna Jansson, Ullevi FK



Längdhopp

Malin Marmbrandt, Västerås FK

Kaiza Karlén, IF Göta



Tresteg

Emelie Nyman Wänseth, Östersunds GIF

Fatima Koné, Mölndals AIK



Kula

Fanny Roos, Athletics 24Seven

Frida Åkerström, Hässelby SK