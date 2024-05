Henriksson fick en bra start och susade ifrån det övriga fältet den sista halvan av loppet och vann överlägset. Medvinden uppmättes dock till +4,1 meter per sekund, att jämföra med tillåtna +2,0.

Hon blev dock första svenska kvinna att gå under drömgränsen elva sekunder på allt för blåsiga Malmö stadion.

I onsdags sprang Henriksson på 11,19 och placerade sig som tvåa genom tiderna. Linda Haglund håller det svenska rekordet på 11,16 från OS-finalen 1980.

”Tar en tävling i taget”

– Jag hoppas kunna kvala in till OS men tar en tävling i taget så får vi se vad som händer, säger Henriksson.

SOK har ett nomineringsspann på att springa under 11,14 för att kvala in till OS. SOK, som i grunden vill att en idrottare ska kunna bli bland de tolv bästa, har en nomineringsgräns på 11,01 medan det internationella friidrottsförbundets gräns ligger på 11,07. Man kan även nå OS via ranking.

I herrklassen vann svensken Isak Hughes på 10,20, vilket han även hade i försöket. Båda dessa tider var i för stark medvind.