Lindh missar finalen på 800 meter

Det blir inte någon final för Lovisa Lindh i Glasgow. Lindh hamnade en bit ner i fältet under inledningen av loppet. Under sista varvet höjdes fart rejält och svenskan kunde inte riktigt hänga med i tempot under sista varvet och slutade sist i semifinalen på tiden 2.04.54.

– Jag är jättetrött, det är tufft att utsätta sin kropp för det här två dagar i rad. Det var ju en tuff semifinal med bra löpare och jag har väl sprungit sämst av dem. Men jag tycker det kändes bra och och jag tycker jag är i bra form, så det är lite retligt. Jag gjorde vad jag kunde, säger Lindh till SVT.

– Det är bra att få upp tävlingsandan inför säsongen och det är långt kvar till VM så jag är positiv.

Vann loppet gjorde franska Renelle Lamote på 2.02.94.