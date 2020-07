Norman i exklusiv klubb efter världsårsbästa 9,86

Det gör honom till medlem i den exklusiva klubben: Under 10 sekunder på 100, under 20 på 200 och under 44 på 400 meter. Han gör Wayde van Niekerk sällskap i det mycket exklusiva sällskapet. De två är de enda som klarat av bedriften.

22-årige Norman slog igenom förra året med att springa 400 meter på 43,45 och 200 meter på 19,70. När han accelererade iväg från fältet i den lilla tävlingen i ett soligt Texas var det första gången på fyra år han sprang distansen, där han tidigare noterat 10,27 som bäst.

”Efter fyra långa år sprang jag äntligen 100 meter”, skriver Norman efter säsongsdebuten på Twitter. Vinden var tillåtna +1,6 meter/sekund i ryggen.

Warholms rival imponerande tvåa

400 m häck-specialisten Rai Benjamin, träningskompis och rumskamrat med Norman, var tvåa i loppet på personbästat 10,03.

”Jag kanske ska byta gren”, skämtade Benjamin, som är norrmannen Karsten Warholms största rival, på Twitter.

Norman kom till VM i Doha i höstas som favorit på 400 meter men såg orkeslös ut i semifinalen där han blev sist. Han kände då av en skada och kunde inte göra sig själv rättvisa.