Det finns tre sätt att ta sig till en OS-start på 10 000 meter i Paris. Att gå under tidsgränsen på 30.40, via rankingen eller via terränglöpning.

Grövdal har inte sprungit 10 000 meter på bana sedan hon mötte Therese Johaug på Bislett i maj 2022 och inte kunnat kvala in tidsmässigt.

Grövdal har vunnit terräng-EM tre år i rad men missade att det var en väg till en OS-start. Hela åtta platser är reserverade för terränglöpare. Hennes vinst i terräng-EM och placeringen som bästa europé i VM hade behövt följas upp med deltagande i ett lopp till, vilket hon inte kände till.

– Jag känner mig lite dum när jag säger att jag inte visste det, säger hon till NRK.

Enbart 5 000 meter i OS

Det hade även gått att ta sig till OS med en kombination av gatlopp där hon tävlat och ett lopp på bana på 10 000 meter inom en kvalperiod. Inte heller den kombinationen kände Grövdal eller någon i hennes team till förrän det var för sent.

– När det gäller terrängrankingen tycker jag att jag kunde ha fått besked om det av någon i ledningen. Men jag fick reda på de andra förutsättningarna i tid för att detta skulle bli upp till mitt val, påpekar Grövdal, som avstått 10 000 meter på bana eftersom det sliter mer med spikskor än gatlopp som löps i de nya superskorna.

NRK:s kommentator Jann Post tror att Grövdal hade haft störst chans att nå topp sex på 10 000 meter på OS den 9 augusti. Det blir nu enbart 5 000 meter för henne.

Hon hade även kunnat göra ett sista försök att kvala in till OS på 10 000 meter via tid i de norska mästerskapen till helgen men avstår och springer bara 5 000 meter.