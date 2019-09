Salttabletter och isbitar – Fougbergs knep inför nattens VM-maraton

Charlotta Fougberg gör sitt blott andra maratonlopp när hon sent i kväll startar i VM-loppet i Doha. För att klara av värmen och luftfuktigheten kommer hon bland annat att springa med isbitar under en keps på huvudet.

– Svetten bara rinner, men det får det göra. När man tar ett djupt andetag kan det kännas lite som ett ”stopp”, som när man går in i en bastu, Och jag gillar egentligen inte att basta, säger Fougberg till SVT Sport.

22.59 i kväll startar Johanna Bäcklund, Charlotta Fougberg, Cecilia Norrbom i maratonloppet i VM i Doha. Tävlingen avgörs sent på kvällen för att undvika den värsta hettan, men när svenskarna har tränat på plats i Doha, vid den tiden, har det varit 29-32 grader och extrem luftfuktighet. Därför han de tränat på drickalangning – samt langning av keps med isbitar. Utöver detta äter löparna också extra salttabletterna.