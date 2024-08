Reider har deltagit i tävlingarna i rollen som tränare åt den kanadensiske stjärnsprintern Andre De Grasse. Han är även tränare åt Italiens tidigare guldmedaljör Marcell Jacobs.

Men nu har hans ackreditering dragits in, uppger flera källor för The Guardian. Detta efter The Times avslöjande tidigare i veckan om att ytterligare tre kvinnliga idrottare anklagar Reider för sexuella övergrepp.

Den framgångsrike tränaren anklagades för sexuella ofredanden redan 2021 och han har tidigare portats från flera stora tävlingar. I maj i år hävdes en avstängning och Reider ackrediterades till spelen i Paris av Kanadas olympiska kommitté.