Thobias Montler med jättehopp i SM

Nytt personbästa inomhus. Tangerat personbästa over all. Nytt mästerskapsrekord.

Det blev Thobias Montlers facit efter SM tävlingen under söndagen.

Han vann klart med ett hopp på 8,22.

– Tänkte att det skulle bli någonting bra idag, säger han.

Thobias Montler, som tävlar för MAI, var stor favorit inför herrarnas längdhopp i SM och visade tydligt varför. I den tredje omgången slog han till med ett hopp på hela 8,22. Ett hopp som innebar nytt personbästa inomhus, hans tidigare personbästa låg på 8,17. Utomhus har ett personbästa på 8,22 – som han nu tangerade. – Jag hade en skön känsla med mig, så jag tänkte att det skulle bli någonting bra i dag, säger han i segerintervjun. Den enda svenska längdhoppare som hoppat längre än 8,22 inomhus är Michel Tornéus med 8,30. Han hade även det tidigare mästerskapsrekordet på 8,15 från 2013. Tre hopp över åtta meter Montler visade upp en strålande form i inledningen av tävling. Han första hopp mätte 8,05 som han sedan följde upp med 8,08 och 8,22. I de tre avslutande hoppen blev det två övertramp. Redan i sin säsongsdebut slog han till med ett hopp på 8,10 och den fina formen håller fortfarande i sig. Dela Dela