Orientering har aldrig lyckats bli OS-sport men orienteringskungen Kyburz har hittat en väg att nå dit ändå utan karta och kompass.

I slutet av förra året inledde Kyburz en seriös satsning att kvala in till OS i maraton och lade upp ett träningsprogram för att gå under kvalgränsen 2.08.10 med hjälp av den förre Europamästaren på distansen Viktor Röthlin som coach.

Debuten på sträckan blev en succé för 34-åringen som sprang in på 2.07.44 och blev sjua som bäste europé på Paris gator.

Här tränar Kyburz på löpband inför maratondebuten.

Kramper i vänster vad

– Det känns fortfarande lite overkligt, men visst vore det underbart att få springa OS-maraton till sommaren, säger Kyburz till det schweiziska orienteringsförbundet.

Under loppets första 30 km låg han under tre minuter per kilometer, då började han få lätta kramper i vänster vad men kunde pressa sig i mål och ha gott om marginal till OS-kvalgränsen. Det var bara etiopier och kenyaner runt Kyburz i loppet.

– Känslan när jag kom in på upploppet och visste att det skulle räcka var otrolig, säger Kyburz som är trea genom tiderna i Schweiz efter Tadesse Abraham (2.05.01) och den egna tränaren Viktor Röthlin (2.07.23).

Etiopiern Mulugeta Uma vann loppet på 2.05.33.

OS-maran avgörs i Paris 10 augusti.