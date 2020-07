Världsrekord av Lisa Ring – sprang över sju mil på sex timmar

Klockan 08.00 i morse startade Lisa Ring sin rekordjakt på löpbandet. På sex timmar skulle hon springa så långt hon kunde och målsättningen var att slå världsrekordet 70,98 kilometer.

– Jag sprang 78-79 kilometer när jag vann SM-guld på 100 kilometer förra sommaren och när jag hittade det här världsrekordet kände jag ”shit, det här kan jag slå och har slagit utomhus”, säger Lisa Ring till SVT Sport.

Flera vittnen fanns med

Sex timmar senare var Ring ny världsrekordhållare efter att ha sprungit 73,8 kilometer under de sex timmarna på löpbandet. Flera vittnen fanns med under Rings rekordjakt som dokumenterats och snart ska skickas in till ”Record holders”.

– Jag slog världsrekordet ganska lätt men framför allt fanns det absolut mer att ge. Jag är så himla nöjd och kände mig pigg och glad. Jag trodde inte att det skulle gå så här bra.

”Ena foten mår inte så bra”

27-åringen vann SM-guld på 100 kilometer förra sommaren och representerade Sverige i VM i maraton 2017 men har aldrig tidigare sprungit så här långt på ett löpband.

– Jag hade sprungit 26 kilometer på löpband innan och det är ju inte alls långt i jämförelse med det här. Nu är jag peppad på att slå världsrekordet på 100 kilometer också.

Hur mår kroppen nu?

– Jag står upp på benen nu men de kommer nog att svullna lite. Direkt efter att jag var klar kände jag mig inte extremt sliten utan det var mer att jag hade brist på salt och vätska och ont i fötterna. Ena foten mår inte så bra, det är massa blodblåsor och så.

– Sist jag sprang tio mil tog det fyra-fem dagar innan jag fick tillbaka cirkulationen och kroppen börjar förstå vad den genomgått.

Ring skulle bland annat ha deltagit på SM i sommar samt Stockholm Marathon men allt är inställt på grund av pandemin.

– Jag gjorde det här för att hålla motivationen uppe och för att inspirera Idrottssverige att man kan fortsätta utmana sig.

ARKIV: SVT träffar Lisa Ring