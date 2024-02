Internationella friidrottsförbundets vd Jon Ridgeon berättade i podcasten Anything but footy under måndagen att man kommer testa hoppzon och mäta hoppet från där hopparen lyfter till där den landar i gropen. Därmed blir alla hoppa giltiga.

Ridgeon hänvisar till VM i Budapest där en tredjedel av hoppen var ogiltiga på grund av övertramp.

– Det funkar inte, det är slöseri med tid, säger Ridgeon i podcasten.

”Tycker de är fel ute”

Jon Ridgeon menar att friidrotten som funnits i 150 år måste utvecklas för att överleva i 150 år till. Något som Yannick Tregaro, som just nu tränar Thobias Montler och Tilde Johansson, inte håller med om.

– Det känns som att World athletics har snöat in sig lite på på de spåren att de måste förnya. Jag tycker de är fel ute, de försöker hitta på nya regler och göra saker som ska göra sporten mer populär men jag tror inte det handlar om det.

Tregaro menar att konkurrensen om människors tid är en helt annan idag men tror inte att vägen framåt är att förändra sporten.

– Jag tror tvärt om, vi måste bara vara bättre på att presentera den idrotten vi har, det tror jag vi skulle vinna på, ha kvar traditionen och vara stolta över den idrott vi har, vi behöver inte förändra den.

”Alla starkt emot”

Hoppzon kommer nu att testas på mindre tävlingar – om det funkar kan det att införas permanent på evenemang från 2026, som OS i Los Angeles 2028.

– Alla idrottare jag har pratat med är väldigt starkt emot det så om de ska ändra detta kommer de få en väldigt stor del av utövarna och tränarna emot sig är min känsla just nu, säger Yannick Tregaro.

Hör Yannick Tregaros utveckla varför han är emot förslaget i spelaren ovan.