Det svenska guldhoppet Perseus Karlströms mamma och tränare Siw Karlström berättar för SVT Sport om problemen.

– Transporten med isbilen var försenad, och när vi lämnade teamtälten och gick ut mot tävlingen hade isbilen ännu inte kommit. När vi kom fram tioll servicestationen så var det så lite is där, så isen var slut redan innan det började. Och det är inte så bra när det ska bli varmt och soligt, säger hon till SVT Sport, och förklarar hur de löste det:

– Jag hade lyckats få tag på en ganska stor ispåse. Sen hade jag med mig is från hotellet, vi hade två isväskor. Så jag hade lämnat en isväska full med is som vi skulle ha som reservplan. Så en av ledarna fick springa och hämta den. Så nu har vi massor med is!

Trots ishjälpen blev det ingen medalj för Karlström, som tvingades bryta med en dryg mil kvar att gå.