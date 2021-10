Leaderboard PGA-touren, Bermuda >>>

Åberg från Eslöv, gick andra varvet på 68 slag, precis som igår, och är med sex under par delad 10:a inför helgens spel.

Åberg tvingades börja andra dagens spel med att gå ut och spela det 18:e hålet. Första rundan avbröts pga mörker. Han gjorde en birdie för en 68-runda, tre under par. Det satte an tonen för andra rundan där det blev ytterligare tre nya birdies och dessutom en eagle. Två bogeys gjorde att svensken kunde skriva under scorekortet för en ny 68:a, det andra varvet.

Kanadensaren Taylor Penrith leder på elva under par.

Trea i världen

Åberg är rankad trea i världen som amatör och blev inbjuden till Bermuda av tävlingsarrangören.

Tävlingen på Bermuda har ett relativt svagt startfält. Tidigare US Masters-vinnaren Patrick Reed och Europas Ryder Cup-spelare Matt Fitzpatrick, som nyligen vann på Valderrama, är rankade högst.

Tre andra svenskar är med och spelar men för Richard S Johnson och Daniel Chopra är det färdigspelat. Men David Lingmerth klarade kvalgränsen efter en fin 67-runda i går och är på par totalt och en 63:e plats.

