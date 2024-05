Norén gjorde bogey på andra hålet men radade sedan upp fint spel och noterade birdies på 4:e,7:e ,9:e och 12:e hålet. Sedan kom problemen. Några sneda slag och därmed tappade slag.

– Det var rätt tufft i regnet och synd på slutet där jag missade några slag. Det blir lätt bogey här ute om man missar lite. Överlag är jag hyfsat nöjd, analyserade svensken.

Valhalla-banan är uppsatt tufft med tjocka ruffar och det gäller att hålla sig på fairway, något som Ludvig Åberg hade problem med igår.

– Jag har spelat väldigt många banor med kort ruff och så kommer man hit och det blir lite mentalt att ”jag måste träffa fairway annars blir det långt och svårt”. Så några av missarna på slutet kan ha varit lite mentalt, speciellt när man är där uppe i toppen och jagar, säger Norén om vikten av att vara rak från tee.

Sebastian Söderberg svarade för en rejäl klättring i resultatlistan när han gick på 67 slag, en runda som innehöll en historisk hole in one. Söderberg är just nu delad 37:a på två under par.

Även majordebutanten Jesper Svensson, som tidigare i år vann sin första tävling på DP World Tour, är ett slag bättre, -3, efter en runda på par idag.

