Amatörengolfaren blev bästa svensk i US Open

21-åriga Maja Stark avslutade med att gå tre över par och slutade på totalt fem över i damernas US Open på Champions Golf Club i Houston i Texas. Stark slutade som delad tvåa av amatörerna och på en delad trettondeplats i US Open-tävlingen.

– Jag gjorde inte så stora misstag. Man kan lätt spela bort sig men jag gjorde inga större misstag på hela veckan och det är jag väldigt nöjd med, säger Stark till SVT Sport och fortsätter.

”Min bästa tävling någonsin”

– Jag skulle säga att det här var min bästa tävling någonsin. Jag känner fortfarande att jag har mer att ge och jag har ett bättre spel i mig. Men att hålla det alla fyra dagar, det har jag aldrig gjort förut. Det här var det bästa jag presterat om man tänker på helheten.

I dag går Maja Stark på college i Oklahoma – men till hösten är hon klar med både college och amatörspel.

– Min plan är att kvala till LPGA eller till Symetra-touren nästa höst och då är det inget mer college efter det.

US Open-debutanten Kim A Lim vann

Vann damernas US Open på Champions Golf Club i Houston i Texas gjorde sydkoreanskan Kim A Lim som är rankad först på 94:e plats i världen och är US Open-debutant. A Lim imponerande på slutrundan och gick de 18 hålen på 67 slag, fyra under par, vilket gjorde att hon slutade på totalt tre under över fyra rundor.

Hon vann med ett slag före landsmaninnan Ko Jin-young och amerikanska hemmahoppet Amy Olson. Den sistnämnda spelade klart tävlingen trots att hennes svärfar avlidit under helgen. Efter att Olson hålat under måndagen, då tävlingen avgjordes på grund av söndagens dåliga väder och framflyttade rond, var hon tydligt rörd.