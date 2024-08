British Open avgörs till helgen på anrika St Andrews i Skottland – födelseplats för golfen och en mycket konservativ plats. Men saker förändras så sakteliga.

2007 när damerna spelade på Old Course för första gången fick man inte komma in i klubbhuset alls.

– Jag tycker damgolfen har kommit långt. I år har vi vårat omklädningsrum i klubbhuset. Vi fick inte ens gå in där 2007, säger Nordqvist till SVT Sport.