1988 Lotta Neumann US Open

1993 Helen Alfredsson Nabisco (nuvarande ANA Inspiration)

1995 Annika Sörenstam US Open

1996 Annika Sörenstam US Open

2001 Annika Sörenstam Nabisco (nuvarande ANA Inspiration)

2002 Annika Sörenstam Nabisco (nuvarande ANA Inspiration)

2003 Annika Sörenstam LPGA-mästerskapet

2003 Annika Sörenstam British Open

2004 Annika Sörenstam LPGA-mästerskapet

2005 Annika Sörenstam Nabisco (nuvarande ANA Inspiration)

2005 Annika Sörenstam LPGA-mästerskapet

2006 Annika Sörenstam US Open

2009 Anna Nordqvist LPGA-mästerskapet

2017 Anna Nordqvist Evian Championship

2018 Pernilla Lindberg ANA Inspiration

2021 Anna Nordqvist British Open