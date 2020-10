Björk tvåa i Scottish Open – skuggar Westwood

Till slut blev det totalt nio birdies, bara en bogey och 63 slag för Björk. Svensken delar andraplatsen med nederländaren Joost Luiten – en pangstart på det som är Europatourens största tävling sedan spelet återupptogs efter coronauppehållet.

Endast engelske veteranen Lee Westwood var strået vassare än Alexander Björk och leder på 62 slag, nio under par, efter bland annat två eagles. Westwood, Björk och Luiten hade alla turen att spela första rundan lite senare på dagen, då regnet hade upphört.

30-årige Björk är inte den enda svensken som har börjat bra på den skotska linksbanan. Marcus Kinhult – även han sent startande – delar åttondeplatsen på fem under par, medan formstarke Joakim Lagergren – trea och femma i sina två senaste tävlingar – ligger tre under par. Ett slag bakom Lagergren återfinns också veteranen Peter Hanson.