Under en av de sista kvaltävlingarna till herrgolfens sista major för säsongen blev det svensk succé. Doldisen Charlie Lindh gick in i särspel mot de två LIV-spelarna Anirban Lahiri och Abraham Ancer. Efter ett drömslag in i motvinden på det första särspelshålet kunde han säkra platsen.

– Vilken jävla järntrea det var, helt sinnessjukt. Jag slog den i knähöjd hela vägen till green och rullade upp den till sex meter från hålet. Jag är ju från Skåne så man vet hur man håller bollen lågt och lurar vinden, säger Lindh.

Till vardags spelar 26-åringen på Asientouren och Challengetouren (touren under Europatouren) men han har inga resultat som sticker ut. Trots det hade han bara ett mål inför kvalet.

– Jag sa faktiskt att jag skulle göra det hela tiden, annars hade jag inte åkt dit, säger han.

Kommer fokusera på sitt eget spel

Lindh har mött en del världsspelare tidigare på de tourer han spelar på, men The Open kommer bli någonting nytt.

– Jag ska försöka att inte bli påverkad av allt runt omkring. Jag vill bara spela mitt spel, det gör jag bäst genom att bara att köra på det jag tränat på, säger han.

The Open spelas på klassiska Royal Troon där Henrik Stenson vann för åtta år sedan. Tävlingen inleds den 18 juli och det är sex svenskar som får spela: Ludvig Åberg, Henrik Stenson, Sebastian Söderberg, Alexander Björk, Vincent Norrman och Charlie Lindh.