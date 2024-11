Se de imponerande slagen i spelaren ovan.

– Vi kunde inte se det. Jag trodde inte på dem (när folk sa att den var i hålet) för man hörde inte riktigt. Det var bara ett vrål som fortsatte. Jag trodde bara inte på dem, men de gav mig high-fives, och jag trodde fortfarande inte på det förrän jag fick upp bollen ur hålet, säger Watson om sin hole-in-one.

Varje hole-in-one under tävlingen leder till att ett hus kommer doneras till en lokal familj i nöd genom välgörenhetsorganisationen Habitat Humanity Indonesia. Watson sa utöver det att han personligen också skulle donera ett extra hus.

Inga svenskar i täten

Bubba Watsons, som tidigare vunnit US Masters två gånger, fina spel under lördagen placerar honom på en tredje plats i Indonesian Masters – 14 slag under par. Sju slag bakom ledande kanadensaren Richard T. Lee inför morgondagens sista runda.

Svenske Charlie Lindh parkerar på en delad 23:e plats på åtta slag under par medan Björn Hellgren ligger delad 39:a – sex slag under.