Tidigare världsettan Brooks Koepka var en av de första spelarna att öppet kritisera den nya golftouren, finansierad av den saudiarabiska statsapparaten. Till skillnad från vanliga event på PGA- eller Europatouren spelas LIV Golf endast över tre dagar, med 48 spelare, i lagformat, med shotgun-starter och utan kvalgräns. Touren lockar även med enorma summor prispengar.

Ett upplägg som inte tycktes imponera på Koepka, som har fyra majortitlar på meritlistan.

– Jag har svårt att tro att golf ska handla om enbart 48 spelare. Pengar kommer inte att förändra mitt liv, sade han till AP i mars 2020.

Lillebror spelar redan där

En annan Koepka var inte lika svårsåld. Världsstjärnans bror Chase Koepka, rankad 1 562:a i världen, var en av de 48 spelare som slog ut under den första tävlingen på Centurion Club utanför London den 9 juni. Nu ska storebror Brooks ha gjort en tvärvändning och är av allt att döma med i startfältet till nästa LIV-tävling den 30 juni i Portland, Oregon.

När 32-åringen frågades ut under en presskonferens kring ryktena om hans framtid under förra veckans major, US Open, var Koepka närmast oförstående kring spekulationerna.

– Jag förstår inte. Jag försöker fokusera på US Open. Jag förstår det helt ärligt inte alls. Jag är trött på allt prat. Jag är trött på allt detta. Ni (journalisterna) kastar en mörk skugga över tävlingen. Jag tycker det suger. Jag tycker faktiskt synd om dem (spelarna på LIV-touren). Vi är här för att spela och ni pratar om en tävling från förra veckan, sade han.

KLIPP: Stenson om saudiska LIV-touren (8 juni 2022)