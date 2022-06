Nyblivna kaptenen för Europas Ryder Cup-lag, Henrik Stenson, blev i dag invald i den svenska golfens Hall of Fame.

Stenson, som spelmässigt haft det tufft på touren under en period, kämpar för att ta sig tillbaka till världstoppen.

– Golfen förändrats mycket under de senaste 10-15 åren och konkurrensen är större, säger svensken till SVT Sport.