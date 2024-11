Jiwon Jeon är i ledning efter den första dagen med en hole in one på scorekortet. Foto: Steve Nesius

Sydkoreanskan Jiwon Jeon visar storform på LPGA-tävlingen The Annika Pelican. Efter den första rundan är 27-åringen i ledning – och svarade dessutom för en hole in one.

– Det var riktigt cool, säger Jeon till LPGA:s hemsida.