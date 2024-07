Historisk hole in one – se den i spelaren ovan. Foto: AP

Aldrig tidigare hade något lyckats göra hole in one på det 17:e hålet i The Open.

Sydkoreanen Si Woo Kim blev den första.

”Ett fantastiskt slag som bara blir bättre, och bättre och bättre. Inte på 17:e!” utbrister kommentatorn.