Se bilderna på J. J. Spauns knep under The Players i spelaren ovan.

Den stjärntäta golftävlingen The Players avgjordes under dramatiska former på måndagen.

Tävlingen skulle ha spelats klart under söndagen, men uselt väder ställde till det.

Storstjärnan Rory McIlroy och J. J. Spaun gjorde slutligen upp om den ärofyllda titeln i ett särspel över tre hål (hål 16, 17 och 18).

På hål 17, det ikoniska par 3-hålet på banan TPC Sawgrass, fångades amerikanen Spaun av kamerorna medan han tjuvkikade ner i McIlroys bag med klubbor.

Avgjorde tävlingen

Detta för att försöka lista ut vilken klubba motståndaren använde på hålet.

– Det är helt okej att kolla ner i motståndarens bag, bara man inte pillar på motståndarens utrustning, säger kommentatorn Wille Schauman i Max.

Spauns drag blev misslyckat då han skickade sitt slag rakt över greenen – ner i vattnet.

Fiaskoslaget blev avgörande och McIlroy vann särspelet på The Players med två slag.

– Jag slog det slaget jag ville. Det känns jobbigt nu, men förhoppningsvis kan jag lära mig från det här, säger Spaun.

Ludvig Åberg fick inte till spelet i tävlingen och missade kvalgränsen. Jesper Svensson slutade på delad 42:a plats och blev bäste svensk.