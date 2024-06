”Efter att ha rådfrågat flera läkare och mitt team har jag beslutat mig för att dra mig ur US Open då det är bäst för min hälsa på lång sikt. Att säga att jag är besviken vore en enorm underdrift”, skriver han på X.

Rahm, som gick över till saudiska LIV-touren under uppmärksammade former i slutet av förra året, kom till Pinehurst, North Carolina, med en sandal på foten.

Försökte med en antibiotikakur

Han bröt en LIV-tour-tävling i Houston efter sex hål förra veckan och hoppades kunna komma till spel i US Open efter en antibiotikakur.

– Om det inte varit en major hade jag inte varit här, säger Rahm till spanska medier enligt AP.

Den förre världsettan Rahm vann US Open 2021 och The Masters förra året. I år har det gått tyngre med en 45:e-plats i The Masters och missat kval i PGA-mästerskapen.

