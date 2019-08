Justin Thomas krossade banrekordet

Medinah utanför Chicago i USA är klassisk mark. Banan har stått värd för fem majortävlingar på PGA-touren och då har den bästa scoren varit 65 slag. Inatt gick Justin Thomas ut och slog till med en 61:a, elva slag under par.

– Mitt spel har känts bra på sistone och man vet aldrig när en sådan här runda kommer, sa Thomas efter rundan.

Sista tävlingen innan Tour Championship

Justin Thomas kunde knappast ha inlett nattens runda bättre. Efter fem hål låg amerikanen på fem under och det var tydligt att Thomas hade påbörjat en speciell runda. På sexan gjorde dock 26-åringen bogey men det spelade mindre roll i slutändan. På andra nio hade Thomas två eagles varav den andra var ett riktigt konststycke. På det 16:e hålet, en par fyra, från drygt 165 meter slog Thomas in mot green utan att kunna se hålet. Men publiken vrål skvallrade om vad som precis hänt. Bollen tog en studs och rullade sedan in i koppen för amerikanens andra eagle för rundan.

– Det senaste veckorna har vi pratat om att jag har en bra runda i mig och det är alltid trevligt när det händer, sa ledaren efter rundan.

Justin Thomas leder på Medinah med sex slag ned till tvåan Tony Finau och spelet lovar gott inför säsongavslutningen, Tour Championship, på East Lake utanför Atlanta.