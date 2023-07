Linn Grant, 24, var en av nio svenskor som slog ut på majortävlingen Evian Championship under torsdagen. Succéspelaren jagar sin första majorvinst efter att ha storspelat det senaste året.

Grant låg delad sexa efter de nio första hålen men tappade sedan mot slutet och parkerar just nu på en delad 13:e plats på två slag under par.

– Generellt sätt ganska stabilt. Jag kände att jag inte riktigt hittade det i morse när jag vaknade, vilket inte alltid är jättedåligt, det gör att man är mer alert därute. Sen kände jag att det där kom tillbaka och jag tappade lite i slutet. Ändå en bra score, bra förstadag, summerade hon till LPGA.

”Alltid nervöst”

Vinst i Dana Open senast och vinst på Europatouren i just Evian så sent som i maj, trots sin fina form känner Grant av nerverna.

– Jag tror aldrig att det kommer kännas helt normalt. Det är alltid nervöst. Jag är nervös även när jag spelar en vanlig tävling. Jag hoppas att det aldrig kommer kännas normalt.

Bästa svenska just nu är Pernilla Lindberg som är delad nia på tre slag under par. Storspelande sydafrikanskan Paula Reto leder tävlingen på sju slag under par.

Tävlingen pågår.