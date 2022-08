Linn Grant har haft en riktig succésäsong. Hon har vunnit sex tävlingar i år, och blev i juni historisk som den första kvinna att vinna på herrarnas Europatour.

Formen verkar hålla i sig för 22-åringen. Efter att ha gått två under par den första dagen slog hon idag till med en riktig superrunda. Efter en eagle och fem birdies slutade hon på sju under par, och innehar därmed delad ledning med spanjorskan Ana Pealaez Trivino med nio under par totalt inför söndagens avslutningsrunda.

– Jag tog vara på mina chanser på par femmorna idag och var bra från tee generellt, säger hon till SVT Sport.

– Jag är väldigt imponerad över hur hon tog sig an hela rundan. Väldigt stabilt spel. Hon har total kontroll över sitt spel, säger SVT:s expert Peter Hanson.

Även Caroline Hedwall hade en bra dag på jobbet, och gick sex under par vilket placerar henne på fjärde plats med sju under par totalt. Hedwall valde dessutom att gå utan caddie.

– Jag trivs rätt bra att gå där i min egna lilla värld. Jag tror nästan att jag coachar mig själv när jag inte har någon bredvid, säger hon till SVT Sport.

KLIPP: Grant: ”Skönt att få det i bagaget”