Linn Grant är ovaccinerad mot covid-19 och har inte kunnat spela några tävlingar i USA sedan hon kvalificerade sig till LPGA-touren i slutet av 2021.

Sedan några dagar har USA släppt vaccinkraven för internationella flygresenärer, och Grant förbereder sig redan för första tävlingen i landet, nämligen Europatourtävlingen Aramco Team Series som spelas på Trump International i Florida kommande helg.

– Det ska bli kul så klart. Jag har inte varit där på ett tag. Nu känns det som ett land jag inte varit i innan även om det var ett form av hem tidigare. Det är alltid kul att spela i USA. Det ska bli kul både i veckan och framöver, säger Grant.

”Tacksam att det blev så”

Under tiden 23-åringen missat alla stora LPGA-tävlingar i USA har hon slagit igenom stort på Europatouren (LET) och klättrat på världsrankningen.

Förra året vann hon totalen i Europatouren och under lördagen tog hon sin femte segern på Europatouren när hon vann i franska Evian. Hon är rankad 26:a i världen, bäst bland svenskorna.

– Jag sa det senast i eftermiddag faktiskt att jag är tacksam att det blev så, att jag blev kvar på LET och spelade hela förra säsongen här. Jag hade absolut inte haft de resultaten på LPGA som jag haft på LET. Det självförtroendet jag har nu och som jag jag hade inför förra sommaren och de större tävlingarna hade jag absolut inte haft om jag inte hade haft en så bra vår och säsong på LET. Även om det inte blev helt som planerat så blev det väldigt bra ändå.

Till tävlingen i Florida kommer hon ju dessutom med en färsk femte seger på Europatouren. Självförtroende är alltså ingen bristvara.

– Det är en liten boost så klart. Det hjälper alltid.

Första LPGA-tävlingen Linn Grant kan vara med på i USA är Bank of Hope LPGA Match Play 24-28 maj.