Linnea Ström har haft ett golfår som gått mycket i moll men där segern i New Jersey i juni står ut. Där avslutade hon med en sanslös 60-runda för sin första LPGA-tourseger.

Men det har varit många missade kvalgränser sedan dess och Ström var inte den med lägst odds inför British Open. Men efter en trevande start idag så hittade svenskan en stabilitet som räckte långt.

– Det var väldigt roligt. Jag spelade stabilt idag, puttade bra, men det var otroligt svårt. Det var flera hål där jag fick gå ifrån putten för bollen låg och skakade, säger Ström till SVT Sport.

Tre birdies på de sista nio hålen sköt upp Ström högt på leaderboarden och med ett under par för dagen är Ström en av få som klarade att gå under par på den vindpinade Old Course-banan i St Andrews.

– Jag är glad över hur jag hanterade dagen, att ta ett slag i taget och hålla energin uppe, säger Ström, som är uppvuxen i ett blåsigt Göteborg, på Hovås.

– Vi har mycket vind på Hovås och jag gillar vind faktiskt och gynnas nog lite när det blåser, säger Ström.