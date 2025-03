Se slaget i videospelaren ovan.

25-årige Ludvig Åberg, som gick den första rundan i Arnold Palmer Invitational på par, noterades för två birdies de första tre hålen på den andra rundan. Och efter tio hål var han tre under par sedan han svarat för fyra birdies och bara en bogey.

Men efter tre raka parhål tappade Åberg. Det blev tre raka bogeys innan han med en birdie på det 17:e hålet åtminstone kunde signera scorekortet på ett slag under par.

Därmed har Åberg, som vann stortävlingen Genesis Invitational för bara några veckor sedan, klättrat från en delad plats 15 till en delad plats 12.

Irländaren Shane Lowry leder efter andra rundan, då han gick runt på fem slag under par till totalt åtta under. Amerikanen Wyndham Clark ligger på andra plats på totalt sex under par.

Åberg stod dessutom för ett aningen speciellt slag under tävlingen. Ett slag där bollen landade inne på golfbanans restaurang.