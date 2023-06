Svenska 23-åringen imponerar i sin andra start på PGA-touren. På tredje rundan var han bogeyfri och gick fem under par. Åberg ligger för stunden på en delad tolfteplats.

Totalt är stortalangen 13 under par – ett slag bakom världsettan Scottie Scheffler som ligger på 14 under par efter tre rundor. Storstjärnan Rory McIlroy ligger på 12 under, ett slag bakom Åberg.

Tävlingen, som just nu leds av Keegan Bradley på 21 under par, avslutas under söndagen.

Åberg gjorde proffsdebut på PGA-touren i Canadian Open som spelades häromveckan.