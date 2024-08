Ludvig Åberg inledde PGA-slutspelets andra tävling under torsdagen på par, sex slag från ledningen på en delad 22:a plats.

Men under fredagen spelade han upp sig rejält och gick runt de 18 hålen på Castle Pines i Colorado på nio slag under par, trots en bogey, efter åtta birdies och en eagle. Det var dagens bästa runda, tillsammans med Adam Scott som leder hela tävlingen på 13 under par.

Ludvig Åberg ligger nu ensam trea i tävlingen med två rundor kvar att spela, på nio slag under par.

Även Alex Norén gjorde en fin andra runda på Castle Pines. Norén gick fyra slag under par och ligger fyra, åtta under par.

