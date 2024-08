Efter första rundan såg det mörkt ut för Ludvig Åberg som låg delad 22:a på par.

Men sen svarade svensken för en monsterrunda under andra rundan på nio under par och gick med det upp och bråkade med täten.

Under den tredje dagen av BMW Championship svarade han sedan upp med en ny stabil runda på två under par och knappade in ytterligare på ledande australiern Adam Scott. Scott hade det väldigt kämpigt och stod bland annat för en dubbelbogey.

I början av rundan fick Ludvig Åberg till synes näsblod och stod sedan direkt efter för en mästerlig putt. Se den i spelaren.

Även Alex Norén gjorde en bra runda och gick runt på två under par där han bland annat avslutade med två raka birdies. Han är inför sista omgången delad trea tillsammans med just Scott och Åberg.

Tävlingen avgörs i morgon.