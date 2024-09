Knät har ställt till problem hela säsongen och nu är det dags för ingreppet som kommer att göra att han tar en paus till Europatourens avslutning (DP World Tour) i november.

– Det ska bli skönt, haha. Det ska bli skönt att kunna slappna av lite och sluta tänka på golf ett litet tag, säger han till Aftonbladet.

Åberg slutade på 16:e plats efter att ha blandat och gett som under hela finalhelgen. Höjdpunkten under dagen var en eagle på det åttonde hålet. Han gick runt i dag på 70 slag (–1) och hade – 12 totalt. Det gav åtta miljoner kronor in på kontot.