Det var bäddat för ett drama under den avslutande dagen av andra deltävlingen i PGA-mästerskapet. Våra två svenskar Ludvig Åberg och Alex Norén var delade treor bara två slag bakom ledaren Keegan Bradley.

Men tyvärr för svensk del höll amerikanen för trycket då han gick runt på par och slutade ett slag bättre än närmast jagande klunga på -12.

– Gud vad jag skakade inför den sista putten, säger vinnaren till arrangören.

Bradley är dessutom USA:s lagkapten i kommande Ryder Cup, där amerikaner möter européer i en turnering.

Åberg gick runt på ett under par vilket gör att han sammanlagt landar 11 under par. 24-åringen hade visserligen ett par birdies men fyra bogeys och ett utslag som hamnade i bunkern på hål 18 gjorde att han höll sig runt andra och tredjeplatsen hela rundan, slutligen blev han delad tvåa tillsammans med Alex Scott och Sam Burns, den sistnämnde stod för en monsterrunda på sju under par.

Alex Norén hade det däremot tuffare. 42-åringen var lite otippat med i den absoluta toppen efter tre dagar, men tre raka bogeys i slutet och tre över par gjorde att han efter fyra dagar slutade på sju under par, vilket gav honom en delad niondeplats

Men Stockholmaren räddade åtminstone vad som såg ut som ytterligare en bogey med en snygg putt på hål 13 för par.

