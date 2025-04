Se klippet ovan där Sagström sätter sin första hole in one i tävlingsspel.

Madelene Sagström fick en drömstart på LPGA-tävlingen i Los Angeles.

Svenskan ligger delad fyra efter att ha gått runt på 65 slag – sju under par – och dessutom gjort sin första hole in one i tävlingssammanhang.

– Jag såg bara att bollen försvann och tänkte: ”Fan, den måste vara i”. Det var coolt, säger Sagström till Sportbladet.

Frida Kinhult gjorde också en stark inledning och ligger på tredje plats med åtta under par, strax bakom ledande Ashleigh Buhai från Sydafrika och Yan Liu från Kina.

Anna Nordqvist och Ingrid Lindblad hade också en bra första dag.

Båda gick på fyra under par och delar 24:e plats.