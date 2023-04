Sagström fick kämpa med sina utslag under första varvet på den emellanåt trånga banan The Club at Carlton Woods.

– Jag hade svårt att träffa fairway första nio hålen och fick kämpa för par och tyvärr gör inte det självförtroendet bättre.

Och du träffade bara 10 greener på rätt antal slag...

– Ja och det hänger ju ihop med att jag inte är med från tee. Jag slår ur många fairwaybunkrar och sådär.

Kinhult treputtade från dryga metern

Madelene Sagström var inte den enda svenskan som spelade sig långt ifrån tätstriden under torsdagen. Även Frida Kinhult slutade fyra över par.

– Shit happens. Det kändes mycket bättre än scoren så jag ser fortfarande positivt på det, jag ser mig själv gå ut och skjuta en låg score imorgon, säger Kinhult till SVT Sport.

Skaftö-tjejen började annars sin första runda ganska bra. Hon var bara ett över par efter 9 hå men sedan kom ett kostsamt hål. På hennes 10:e, banans 1:a, blev det dubbelbogey.

– Jag treputtade från 4-5 fot ( mindre än två meter) förklarar Kinhult, som före det hade slagit utslaget i en bunker och tvingats slå upp sidled innan inspelet till green.

Nu måste både Kinhult och Sagström spela riktigt bra imorgon bara för att klara kvalgränsen.

Planen är enkel för Kinhult; ”göra många birdies”. Men det är inte lika lätt gjort som sagt.

– Det är ju en major-uppsättning så den är väl lite svårare än en vanlig bana så små missar blir lite mer dyrbara men det finns absolut 18 birdiemöjligheter där ute. Inget är omöjligt, säger en optimistisk svenska.

Taiwanesen Peiyun Chien var bäst av förmiddagsgänget på fem under par.

Pernilla Lindberg, Maja Stark och Linnea Ström spelar under eftermiddagen lokal tid och är inte klara förrän i natt, svensk tid.

