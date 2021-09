Maja Stark tog första segern – i andra tävlingen

Redan i sin andra tävling på Europatouren har den unga golfaren Maja Stark verkligen presenterat sig.

Till slut vann hon Creekhous Ladies Open – som avgjordes på Kristianstads golfklubb i Åhus – med hela fyra slag före den Linn Grant.

Det var den andra rundan som avgjorde för Stark, då hon gick hela sju under par. På både lördagen och söndagen noterades hon för 71 slag, ett under par. Även om det märktes utåt så var Stark nervös under den avslutande rundan.

– Det var hemskt. Jag kände min puls under varje slag, ärligt talat. Men jag försökte fokusera på uppgiften i stället för på hur jag mådde. För annars hade det inte gått bra, säger hon.

Segern innebär cirka 600 000 kronor i prispengar för svenskan.

Trea i tävlingen kom thailändskan Atthaya Thitikul.

Maja Stark har gjort sig ett namn genom att bli bästa svenska i majortävlingen US Open de två senaste åren, båda gångerna som amatör. Men helgens tävling var alltså faktiskt 21-åringens blott andra framträdande på Europatouren.