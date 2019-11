Männen får tävla i shorts för första gången

Föreståndare för Europatouren säger att beslutet togs efter samråd mellan spelare, tourens vd Keith Pelley och turneringsvärden Johann Rupert och gäller endast för denna veckas tävling.

– Sunt förnuft, säger fyrfaldiga major-vinnaren Ernie Els om att shorts nu tillåts.

2016 tillät Europatouren sina spelare att bära shorts under övningsrundor och pro-am men inte under ordinarie tourtävling. PGA touren förde in samma policy i år.

Svenskar som har möjlighet att tävla i shorts denna vecka i Sydafrika är: Philip Eriksson, Alexander Björk, Joel Sjöholm och Niklas Lemke.