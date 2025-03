Se Min Woo Lees skämt på sista hålet i klippet.

Han jagades av suveränen Scottie Scheffler under sista rundan i Houston Open. Men den 26-årige australiern Min Woo Lee lyckades hålla undan och när han på det sista hålet hade en parputt för att vinna tävlingen kostade han på sig att skämta till det lite.

Från bara några centimeters avstånd använde han sig av den omdiskuterade ”AimPoint”-tekniken, vilket fick både publik och medspelare att reagera. Jagande Scheffler, som bara var ett slag bakom, tittade på från klubbhuset och brast ut i skratt när han såg tv-bilderna.

Se situationen i klippet i toppen av artikeln.

Första segern på PGA-touren för Min Woo Lee

Putten satt och Min Woo Lee slutade på 20 slag under par och tog sin första seger i karriären på PGA-touren.

– Scottie (Scheffler) är en fantastisk golfare och han håller en på tårna. Det här var första gången jag var i ledning, så jag är glad att jag klarade av det. Jag är så stolt över hur jag hanterade det, säger han efter tävlingen.

Världettan Scheffler slutade 19 slag under par tillsammans med Gary Woodland. Svenske Jesper Svensson tappade under söndagen och blev delad 27:a i tävlingen på nio slag under par.

I veckan vänder PGA-touren till Valero Texas Open, där Ludvig Åberg väntas delta. Efter det är det dags för årets första majortävling då Masters drar igång 10 april.

