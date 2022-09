Dunhill Links Championship är en något speciell tävling på DP World Tour, tidigare Europatouren, då den spelas på inte färre än tre anrika linksbanor i Skottland.

Banorna i fråga är St Andrews, Kingsbarns och Carnoustie. Under fredagen bjöd vädergudarna på klassiskt brittiskt ösregn och hårda kastvindar.

Alex Norén gick dessutom ut på Kingsbarns, allmänt sedd som den kanske tuffast banan. Det tycktes dock inte bekomma svensken som noterades för 69 slag, tre under par, samtidigt som andra spelare kämpade.

Tvåa inför helgen

– Jag tycker det är en bra plats att spela på. Det är inte superenkelt, men det finns utrymme från tee och jag spelade bra. Du måste bara lita på att du faktiskt kan spela golf för du kan inte känna dina händer eller någonting, så håll bollen lågt, till och med i medvinden, och försök inte spela hjälte. Det var en väldigt tuff, men bra runda, säger Norén i Viaplays sändning.

Han säger vidare att det var ett av de värsta väderförhållanden han någonsin spelat i.

Inför helgens två avslutande rundor är Norén bra med i tätstriden och ligger ensam tvåa på totalt åtta slag under par. Tävlingen avgörs på helig golfmark när Old Course på St Andrews väntar i helgen. Då är det utlovat hård vind, men inget regn.

”Hatar regn”

– Jag älskar vind men jag hatar regn. Det vore hemskt med två liknande dagar till. Jag älskar Old Course så det kommer bli kul, säger Norén.

Utöver Norén sköt enbart åtta spelare av 167 under par. Leder gör britten Richard Mansell på totalt tio slag under par.

